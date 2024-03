Dziki w Białymstoku. Straż miejska wyjaśnia co zrobić, gdy spotkamy dzika

Wabią je niezabezpieczone kosze na śmieci, łatwość w zdobyciu pożywienia, brak drapieżników. Coraz częściej w naszym mieście możemy spotkać dziki. I chociaż nie jest to dla nich środowisko naturalne, wśród ludzkich zabudowań zaczynają czuć się coraz lepiej. Dlatego w ostatnich dniach wśród białostoczan rozdawane były broszury ze wskazówkami co należy zrobić, gdy spotkamy dzikie zwierzę, jak się zachować, z kim się skontaktować i jakie służby poinformować w razie konieczności.

- Jeśli napotkamy na naszej drodze dzika, to ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy zrobić to wyjmowanie telefonu. Podchodząc zbyt blisko do dzika, żeby zrobić zdjęcie, może on zareagować w sposób, który będzie stanowić zagrożenie - mówi Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku.