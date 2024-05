Łukasz "Bombel" Sobocin zginął w wypadku. Konwój żałobny przejechał ulicami Białegostoku. Żegnały go setki kierowców i motocyklistów

Motocykliści i kierowcy rajdowi wzięli udział w kondukcie żałobnym w Białymstoku

- Był spokojnym, opanowanym człowiekiem. Nigdy nie odmawiał pomocy. Zawsze można było na niego liczyć - mówi jeden ze znajomych Łukasza Sobocina. - Nie dziwię się, że tyle osób przybyło go pożegnać.

Pogrzeb Łakasza Sobocina

W sobotnim kondukcie żałobnym w ostatniej drodze towarzyszyły mu setki kierowców i motocyklistów (m.in. Marcin "Różal" Różalski - polski zawodowy kick-bokser, zawodnik muay thai i mieszanych sztuk walki MMA), którzy odprowadzili go z domu pogrzebowego na ul. Kazimierza Wielkiego do kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca, gdzie odbyła się msza święta. Po uroczystościach żałobnych żałobnicy odpalili race i przy akompaniamencie ryku silników odprowadzili Łukasza Sobocina na cmentarz w Dojlidach, gdzie go pochowano.