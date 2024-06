Lowlanders Białystok zagrają na głównej płycie Stadionu Miejskiego. To będzie święto futbolu amerykańskiego

- Naszą drużynę prawie w całości, 95 procent stanowią zawodnicy z Białegostoku i województwa podlaskiego. Ten patriotyzm lokalny sprawia, że kibice mocno identyfikują się z zespołem, a na trybunach jest fantastyczna atmosfera. Jesteśmy w Polsce porównywani do lokomotywy, która powoli nabiera tempa, by na finiszu pędzić z prędkością expressu. Nic dziwnego, że w pierwszym meczu play-off nikt nie chce się z nami spotkać - mówi prezes Zarządu Lowlanders Piotr Morko.

- Przyszedłem do drużyny na początku maja, ale od razu dało się wyczuć bardzo rodzinną atmosferę w drużynie i jestem szczęśliwy, że mogę reprezentować Lowlanders. Mimo przeciwności losu i kilku porażek, jesteśmy przekonani, że ten sezon dla nas się dopiero zaczyna i jeśli awansujemy do półfinału, w co wierzę, możemy wygrać z każdym. Mecz na dużym obiekcie wyzwala niesamowite emocje i z tego co widziałem w poprzednich latach, wyglądało to naprawdę profesjonalnie. Liczymy na doping naszych kibiców i mamy nadzieję, że po meczu będziemy mogli wspólnie świętować – twierdzi Colby Campbell, zawodnik Lowlanders Białystok

Umowa została podpisana do końca 2024 roku na kwotę 123 000 zł brutto.

- Każdemu prezesowi drużyn sportowych życzę tak dobrej współpracy z lokalnymi samorządami, jaką mamy my. Od lat promujemy Miasto Białystok na terenie całej Polski, pokazując, że jesteśmy mocnym ośrodkiem futbolowym w Polsce. Coraz więcej kibiców drużyn naszych rywali przyjeżdża do nas i w samych superlatywach wypowiada się o naszym mieście, o ludziach i regionie. Tak to właśnie powinno wyglądać, że współpraca na linii Klub – Miasto jest kontynuowana i przynosi korzyści każdej ze stron. Chociaż w tym roku wyniki mamy słabsze to mimo wszystko mamy pełne zaufanie od władz Miasta i to nas bardzo cieszy. Dlatego z tego miejsca chciałbym w imieniu całej drużyny, a także społeczności futbolowej w Białymstoku przekazać słowa wdzięczności. Mamy nadzieję, że zdobędziemy jeszcze nie jeden medal dla Miasta, bo jak pokazują ostatnie wyniki, czy to w lekkoatletyce na Mistrzostwach Europy, czy w piłce nożnej, Białystok mistrzami stoi. – mówił Piotr Morko, prezes Lowlanders Białystok