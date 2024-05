Polska Futbol Liga. Drugie zwycięstwo Lowlanders Białystok. Silesia Rebels rozbici

Białostoczanie w niczym nie przypominali zespołu z pierwszego meczu sezonu, gdy ulegli na wyjeździe drużynie Silesia Rebels 19:30. Od pierwszego gwizdka sędziego uzyskali znacząca przewagę.

Już w pierwszej kwarcie Krzysztof Czaplejewicz, Tomasz Zubrycki i Cameron Yowell wyprowadzili swoją drużynę na trzy posiadania przewagi prowadząc 21:0. Zespół ze Śląska w dalszej części meczu próbował gonić Lowlandersów. W drugiej i trzeciej kwarcie zdobył 14 punktów tracąc sześć. W ostatniej kwarcie do głosu doszli białostoczanie i Cameron Yowell, a chwilę po nim Jakub Dąbrowski przypieczętowali zwycięstwo białostoczan 41:14.

- Ostatni mecz przeciwko Rebels pokazał nasz potencjał w tym sezonie. Kiedy jesteśmy w stanie realizować założenia przedmeczowe we wszystkich fazach gry, pokazujemy świetny futbol. Jednak nawet po tak dobrym meczu, wciąż mamy wiele obszarów, w których możemy się poprawić w ofensywie i formacjach specjalnych. Osobiście uważam, że trochę czasu zajęło mi przystosowanie się do gry tutaj w Polsce i teraz gdy już się dostosowałem, myślę, że zacznę grać jeszcze lepiej. Lowlanders to świetna organizacja i wspaniali ludzie. Jestem niezwykle wdzięczny, że mogę być jej częścią i nie mogę się doczekać, co przyniesie reszta sezonu – powiedział dla polskafutbolliga.pl Colby Campbell zawodnik Lowlanders Białystok.