Polska Futbol Liga. Nieoczekiwana porażka Lowlanders z Warsaw Eagles

W pierwszym meczu nowego sezonu Polskiej Futbol Ligi1 Lowlanders Białystok przegrali na wyjeździe z Silesia Rebels Katowice 19:30.

- Każda porażka boli, ale taki jest sport. Wynik mógłby być inny, ale możemy być optymistami, patrząc na to, co zobaczyliśmy. Mimo kłopotów zdrowotnych potrafiliśmy prowadzić grę w ataku i gdyby nie kilka niewykorzystanych sytuacji, wynik mógłby być inny. Cieszy na pewno postawa kilku debiutantów, którzy po raz pierwszy zagrali w dorosłym futbolu i jeśli dalej będą sumiennie pracować to mogą stanowić o sile naszej drużyny przez lata - mówił po spotkaniu na Śląsku wiceprezes zarządu Lowlanders Białystok, Tomasz Zubrycki

Niestety, także domowa inauguracja wypadła źle. Ludzie z Nizin ulegli zespołowi ze stolicy Warsaw Eagles 14:36. Przypomnijmy, że nasza drużyny broni mistrzowskiego tytułu sprzed roku.

W innym spotkaniu Kraków Kings pokonali Jaguars Kąty Wrocławskie 39:14.