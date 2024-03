Lotto Superliga. Ten mecz może zadecydować o miejscu SBR Dojlidy Białystok przed fazą play-off

Zespół SBR Dojlidy Białystok zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Lotto Superligi z dorobkiem 20 punktów. Natomiast drużyna z Grudziądza ma do białostoczan dwa punkty straty. Miejsce, na jakim poszczególne drużyny zakończą drugą rundę rozgrywek będzie kluczowe dla rozstawienia w fazie play-offów, w której pary dobrane zostaną w następujący sposób:

Na 90 procent w ćwierćfinale Lotto Superligi spotkamy się z Polonią Bytom – my zajmuje aktualnie piąte miejsce w tabeli, a oni czwarte. Do podium zarówno nam jak i Polonii brakuje bardzo dużo, także o tym możemy raczej zapomnieć. Spadek na szóste miejsce jest za to możliwy, a wolelibyśmy go uniknąć. Jeżeli wygramy jutro z Grudziądzem, zagrożenie minie – komentuje menadżer klubu, Piotr Anchim.