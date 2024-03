Wymiana murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Nowa trawa jest już rozkładana na płycie boiska przy Słonecznej

Zły stan murawy na stadionie w Białymstoku. Rozpoczęła się wymiana

Spółka Stadion Miejski zamówiła 1000 m2 sportowej murawy na Węgrzech. Ta ilość ma wystarczyć, by "załatać" dziury w boisku, jakie pojawiły się po zimie. Taka sytuacja w Białymstoku to rzadkość, bowiem do tej pory płyta boiska w Białymstoku uważana była przez lata za jedną z najlepszych w Polsce.

Tak się chwalił Stadion Miejski murawą jeszcze niedawno

Stadion Miejski Białystok

Od początku rundy wiosennej widać gołym okiem, że z dotychczasową murawą stało się coś złego. Fragment boiska od strony ul. Ciołkowskiego, szczególnie przy ławce rezerwowych gospodarzy wyglądał dramatycznie. W innych częściach było nieco lepiej, choć też nie brakowało dziur. Na takiej płycie piłkarze Jagiellonii rozegrali cztery mecze i nie brak głosów, że stan boiska przyczynił się do gorszych wyników (dwukrotnie stracili punkty - z Lechem Poznań i Ruchem Chorzów).