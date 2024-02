Kultura Podlasia - kuchnią pachnąca. Zobacz zdjęcia ze spotkania spod znaku miodu i kolendry

Uczestnicy spotkania podkreślali, że jest ono świetną okazją do spędzenia czasu w grupie osób w podobnym wieku, z podobnymi problemami, często tymi związanymi z samotnością.

– To okazja do wymiany swoich poglądów, zainteresowań. Mam nadzieję, że wywiążą się dzięki temu nowe kontakty. Dzisiaj jestem pierwszy raz, zaprosiła mnie moja koleżanka i jestem jej za to bardzo wdzięczna – powiedziała Teresa Kisielewska.

– A ja przyszłam tutaj, żeby skorzystać z porad i uwag w kwestii odżywiania, ale też miło spędzić czas – dodała jej koleżanka Elżbieta.

Gościem spotkania był marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Podkreślał, że dbając o zdrowie, możemy poprawić jakość życia, zmniejszyć ryzyko chorób i zwiększyć swoją wydajność. Z kolei korzystanie z produktów regionalnych wspiera lokalnych producentów.

Następne dwa spotkania z cyklu, tym razem pod hasłem „Kultura Podlasia – ziołami pachnąca”, odbędą się 6 i 13 lutego.