Koncert Nikoli Wądołowskiej x Groove Matters! w niedzielę w Famie. Będzie energetycznie i bardzo ciekawie muzycznie. Mamy dla Was bilety!

Nikola Wądołowska x Groove Matters! to projekt, który powstał z inicjatywy znakomitego pianisty Żeni Karpiewicza, który objął nad nim kierownictwo muzyczne i zaprosił instrumentalistów czujących muzykę soul, gospel, r’n’b. Efektem tej współpracy stało się Live Session zarejestrowane w Studio Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Zespół zachęcony pozytywnym odbiorem opublikowanych nagrań, postanowił wystąpić tym razem na żywo przed publicznością.

Koncert już w niedzielę. Warto wybrać się do Famy

Nikola Wądołowska ma 16 lat, uczy się w 4 klasie II stopnia szkoły muzycznej i już może się pochwalić licznymi osiągnieciami – uczestniczyła m.in. w 4 edycji The Voice Kids, jest stypendystką prezydenta miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej 2019/2020 oraz laureatką licznych konkursów muzycznych.

Bilety w cenie: 40 zł (przedsprzedaż) i 50 zł (w dniu koncertu) są do kupienia w kasach kina Forum i Centrum im. L. Zamenhofa oraz na bok.bilety.bialystok.pl

