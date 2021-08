Keeza Klasa Okręgowa. Początek sezonu to jedna, wielka zagadka

Z minionej kampanii w okręgówce zostało tylko siedem drużyn. Jest za to aż pięciu spadkowiczów: rezerwy Wigier Suwałki, MKS Mielnik, Sokół 1945 Sokółka, Sparta Augustów i Dąb Dąbrowa Białostocka oraz czterech beniaminków: Pogoń Łapy, GKS Stawiski, Pasja Kleosin i GKS Gródek.

Do tego w wielu kadrach zespołów doszło do roszad personalnych, a niektóre drużyny zmieniły trenerów. Tak było na przykład w zespole z Sokółki, gdzie Samuela Tomara zastąpił Krzysztof Stelmaszek.

- Dla nas ta liga to nowość i trudno mi wskazać zarówno faworytów, jak i zespoły, które będą w dole tabeli. Myślę, że powinny liczyć się rezerwy Wigier, Puszcza Hajnówka, Sparta Augustów. Ale to tylko przypuszczenia i trzeba poczekać kilka kolejek, by móc powiedzieć coś więcej - uważa trener Sokoła. - Pewne jest to, że wszyscy będą gubić punkty i o każde zwycięstwo będzie ciężko - dodaje.