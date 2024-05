Pogrzeb prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOl Janusza Kochana

Zmarł Janusz Kochan. Ta wiadomość, którą przekazał mi w piątek Waldemar Leszczyński, najbliższy współpracownik Janusza, była dla mnie i jest nie do przyjęcia, trudna do uwierzenia. Chociaż choroba…

Jeszcze nie tak dawno, bo w grudniu 2023 roku cieszył się z 50-lecia Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOl, której był twórcą. Mówił wówczas o propagowaniu idei olimpijskiej: "Zawsze mówiłem, że medal olimpijski żyje, dopóki jest noszony przez olimpijczyka. Jeśli zostanie schowany do szafy, do szuflady, to nie ma już większego znaczenia - tak samo zresztą jak ten, który zdobył ten medal, nie jest wtedy do końca rozpoznawalny. My postanowiliśmy odwrócić sytuację: medal olimpijski ma żyć cały czas".