Klasa okręgowa. Turośnianka z trudem zremisowała z Puszczą, Orzeł przegrał z Rudnią

Klasa okręgowa. Patryk Pomichter bohaterem Rudni

Turośnianka obroniła, się, a tego szczęścia w Zabłudowie nie miał Orzeł. Ekipa z Kolna co prawda zaczęła mecz znakomicie, od ładnego trafienia Adrija Chaiki, ale szybko posłała piłkę do własnej bramki i był remis 1:1. W drugiej połowie bohaterem gospodarzy został Patryk Pomichter, który najpierw asystował przy golu Bartłomieja Gieski, a gdy Orzeł wyrównał, to w 90. minucie uderzeniem z ostrego kąta dał Rudni zwycięstwo.