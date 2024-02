Kariera zawodowa szefa klubu PiS w rękach radnych. Czy zgodzą się na zwolnienie Henryka Dębowskiego z posady w rządowej agencji?

Zmiany kadrowe w terenie po zmianie rządu

Od lat jest zastępcą dyrektora białostockiego oddziału KOWR. Wiadomo było, że po objęciu władzy w kraju przez koalicję 15 października dojdzie do zmian kadrowych w agencjach rządowych, także rolnych, których działalność nadzoruje minister rolnictwa. W rządzie Donalda Tuska jest nim Czesław Siekierski, a jednym z jego zastępców Stefan Krajewski, lider podlaskich ludowców.

To on 5 lutego przedstawił w Łomży nową dyrektor podlaskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została nią Małgorzata Kaźmierczak (od lat związana). W odróżnieniu od ARMIR w białostockim oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zmiany nie przebiegały tak szybko. Co prawda w jego kierownictwie pojawiła się Agnieszka Zawistowska związana z PSL, ale w randze zastępcy dyrektora. Zarówno stanowisko drugiego wicedyrektora, jak też szefa placówki na razie pozostaje bez zmian. By zostali odwołani, zielone światło – zgodnie z prawem - muszą dać samorządy. Henryk Dębowski jest bowiem białostockim radnym miejski, a dyrektor Jadwigę Zabielska zasiada w sejmiku podlaskim.