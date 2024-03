Białystok. Poczet przewodniczących sejmiku województwa podlaskiego. W tym gronie nie ma żadnej kobiety

W ciągu niespełna 24 lat w fotelu szefa sejmiku zasiadało dwunastu radnych. Z różnych opcji i ugrupowań politycznych. W gronie tym nie ma jednak ani jednej mieszkanki województwa podlaskiego.

Ale być może to się wkrótce zmieni. 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. W tym do sejmiku województwa podlaskiego. Składa się on z 30 radnych. Wśród obecnie jest siedem kobieta. Jedna z nich zasiada w zarządzie województwa podlaskiego.

Na listach przed wyborami zaplanowanymi na 7 kwietnia nie brakuje kobiet. Poniekąd wymusiła to ustawa parytetowa.

ZOBACZ, KTO BYŁ PRZEWODNICZĄCYM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. ZOBACZ GALERIĘ.