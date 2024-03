Kandydaci KWW Spoza Sitwy pytają o "niebieskie bannery". Czy prezydent Truskolaski robi kampanię za pieniądze miasta?

"Białystok najlepszym miastem w Europie pod względem wzrostu jakości życia. Dziękuję. Tadeusz Truskolaski. Prezydent Miasta Białegostoku". To właśnie niebieskie bannery z tą treścią wzbudziły szczególne zainteresowanie członków KWW Spoza Sitwy, którzy wystawili swoich kandydatów do rady i na prezydenta miasta.

- Nasuwa się pytanie: czy ta oczywista propaganda sukcesu to inicjatywa miasta, czy element kampanii wyborczej pana Tadeusza Truskolaskiego - puentuje Jarosław Galej, jego bezpośredni konkurent.

Ile powstało plakatów? Jaką kwotę zapłacono za druk i rozwieszenie bannerów? Skąd pochodziły na to środki - z kasy urzędu miejskiego, czy też z prywatnych środków Tadeusza Truskolaskiego? - takie pytania w imieniu KWW Spoza Sitwy zostały skierowane do magistratu już 26 lutego, w trybie dostępu do informacji publicznej.

