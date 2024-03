Wybory samorządowe 2024. Członkowie KWW Spoza Sitwy wyjaśniali jak budować tańsze mieszkania i zatrzymać młodych w Białymstoku

Szefowa sztabu KWW Spoza Sitwy Ewa Szpakowicz podkreśliła, że komitetowi zależy, aby młodzież zostawała w Białymstoku, a ta która wyjechała na studia, miała po co wracać.

Kandydat podkreślił, że mieszkania w Białymstoku w porównaniu z zarobkami są bardzo drogie. Zaznaczył, że mieszkanie oraz własność są najważniejsze.

Dzisiaj TBS-y są instytucją niezrozumiałą. Jej istnienie zupełnie straciło sens. Uzyskaliśmy dane, które pokazują, jak to wygląda. TBS-y w całym 2023 roku wybudowały jeden blok o powierzchni około 1200 m². Cena za metr wynosiła 7400 zł. Przecież to jest zwykła rynkowa cena, więc pytamy po co jest ta instytucja. Czemu i komu ma to służyć? - pytał się kandydat Jarosław Galej. -Jest to instytucja, która daje pracę. Jedna z wielu instytucji w mieście niepotrzebnych, które dają pracę - odpowiedział kandydat KWW Spoza Sitwy.