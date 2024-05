Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria)

Jagiellonia - Warta 3:0. Piorunujący początek Żółto-Czerwonych

Jagiellonia - Warta 3:0. Druga połowa pod kontrolą

Zagrożeni degradacją goście z Poznania nie zamierzali załamywać się fatalnym początkiem i ruszyli do odrabiania strat. Dało to im znakomitą sytuację, której nie wykorzystał Dimitrios Stavropoulos, strzelając głową z kilku metrów obok bramki. Jagiellonia odpowiedziała z przytupem. Pululu przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, potem futbolówka jak po sznurku trafiała do Kristoffera Hansena, Marczuka, Imaza, a po strzale Hiszpana - do siatki. 3:0!!!