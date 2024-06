Transfery. Jagiellonia Białystok na razie ponosi straty kadrowe, ale wkrótce powinny pojawić się wzmocnienia

Odejścia Alomerovicia można się było spodziewać, bo kto miał przedłużyć kontrakt, zrobił to wcześniej i zanosiło się, że 32-letni bramkarz zechce zmienić otoczenie. Wybrał klub AEK Larnaca z Cypru.

- Byliśmy na to przygotowani i na pewno zareagujemy. Rozmowy w sprawie wzmocnień trwają i kadra zostanie powiększona. Potrzeba trochę cierpliwości szczególnie, że okienko transferowe otwiera się dopiero 1 lipca - mówi prezes Jagiellonii Wojciech Pertkiewicz.

Pojawiły się głosy, że Alomerović nie był najmocniejszym punktem drużyny trenera Adriana Siemieńca, bo Jagiellonia w różnych plebiscytach dostała masę wyróżnień i nominacji indywidualnych na wszystkich pozycjach, z wyjątkiem bramkarza. Trudno się z taką opinią zgodzić, bo były już golkiper Jagi bronił we wszystkich meczach ligowych od pierwszej do ostatniej minuty i już to świadczy o tym, jak ważnym był ogniwem Żółto-Czerwonych.