III liga piłkarska. Świetny start Jagiellonii II i drugie zwycięstwo. Cenny punkt ŁKS Łomża i tylko Olimpia Zambrów bez punktu

Tydzień temu rezerwy Jagiellonii Białystok pokonały u siebie Concordię Elbląg 3:1 grając w "dziesiątkę", w sobotę pokonały na wyjeździe Mławiankę Mława 1:0. Zwycięskiego gola zdobył w 60 minucie Damian Wojdakowski.

- Duże brawa dla chłopaków za postawę na boisku. Wykazali się dużą cierpliwością i konsekwencją w grze. Plan na mecz był skrupulatnie realizowany, co zostało wynagrodzone bramką w drugiej połowie. Jedynym aspektem, do którego można się przyczepić jest to, że musimy szybciej zamykać takie mecze. Przewaga i klasa chłopaków w dzisiejszym meczu była nie do podważenia. Gdybyśmy jednak wcześniej zamknęli ten mecz w końcówce byłoby więcej spokoju - powiedział dla klubowych mediów Jagiellonii trener Tomasz Kulhawik.

Także bardzo dobry start wiosennych meczów zaliczają piłkarze ŁKS Łomża. W pierwszym spotkaniu, po wznowieniu trzecioligowej rywalizacji, pokonali u siebie lidera Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:1. Teraz zanotowali cenny remis w meczu wyjazdowym z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Podopieczni trenera Marcina Płuski wyrównali w 90 minucie po wrzutce w pole karne i strzale Huberta Antkowiaka.