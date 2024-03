ŁKS Łomża pokonał lidera III ligi Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:1. Wygrana Jagiellonii II Białystok i remis Olimpii Zambrów

Lepszego początku wznowienia rozgrywek w III lidze nie mogli sobie wymarzyć piłkarze ŁKS Łomża. Ostatnie drużyna w tabeli pokonała na własnym boisku lidera rozgrywek Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:1.

W drużynie z Łomży nastąpiły w zimwej przerwie ogromne zmiany kadrowe. Zespół ŁKS-u wzmocnili m.in. doświadczeni piłkarze

Kamil Wenger, król strzelców ubiegłego sezonu Hubert Antkowiak, Filip Karmański, Patryk Winsztal, bramkarz Adrian Olszewski i Bartłomiej Olszewski.

W pierwszej połowie sobotniego meczu więcej do powiedzenia mieli goście z Grodziska Mazowieckiego, którzy uzyskali znaczącą przewagę. Jednak to gospodarze, jako pierwsi, trafili do bramki. Po błędzie bramkarza gości, w 16 minucie do piłki doszedł Rafał Maćkowski, który pokonał bramkarza Pogoni. Goście dążyli do szybkiego wyrównania wyniku i udało im się tego dokonać, ale dopiero tuż przed przerwą. Jakub Apolinarski po akcji prawą stroną boiska pokonał Adriana Olszewskiego.