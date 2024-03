Turniej Ośmiu Narodów. W Białymstoku odbędzie się mecz reprezentacji do lat 20 Polski z Anglią

– Nie co dzień do naszego miasta przyjeżdża taka drużyna jak reprezentacja Anglii. Mam nadzieję, że kibice chętnie wybiorą się na to widowisko – powiedział na konferencji prasowej prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Kopczewski.

- Rok temu odbyły się mecze reprezentacji Polski do lat 20 Polski z Włochami i z Portugalią w Łomży. Teraz nie wyobrażam sobie, by była inna lokalizacja spotkania z Anglią, jak Stadion Miejski w Białymstoku - dodaje prezes Podlaskiego ZPN.

– Miasto Białystok wspiera to wydarzenie, ponieważ jest to dla nas powód do dumy i satysfakcji, a także stanowi promocję miasta i naszego stadionu – podkreślił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Teraz najważniejszą sprawą jest, by Białystok, jako gospodarz spotkania reprezentacji nie wstydził się za stan murawy swojego stadionu. A on pozostawia obecnie bardzo dużo do życzenia.