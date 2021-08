Hardkorowy challange Roberta Ciulkina. Ma nagłośnić sprawę Marka Piotrowskiego, Nikodema Wasilewskiego oraz Miłosza Małysa

Rok temu Ciulkin przebiegł 200 km. Od tego czasu na leczenie dla Marka Piotrowskiego zebrano ponad 355 tys. zł.

- Cały czas uważam, że to jest za mało. Wystarczy zaledwie na kilka lat leczenia. Ktoś, kto ma takie zasługi jak on, powinien mieć warunki do tego, by móc żyć godnie i na poziomie - mówi Robert Ciulkin.