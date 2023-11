Robert Ciulkin, by wesprzeć chorą dwulatkę, pokona ponad 45 tys. schodów. Przez dwa dni będzie wchodził na wieżę kościoła św. Rocha

W ciągu dwóch dni aż 62 razy wejdzie na wieżę kościoła św. Rocha. Da mu to 4836 metrów, czyli 27 metrów więcej od najwyższego szczytu Europy Mont Blanc.

Pochodzący z Białegostoku mistrz świata w kick-boxingu we wtorek (28 listopada) ruszył z kolejnym charytatywnym challengem.

Czasu jest bardzo mało, ponieważ zabieg odbyć ma się w grudniu, a brakuje jeszcze kilkuset tysięcy złotych.

- Chcę swoją akcją, tym "zdobyciem" Mont Blanc, chcę żeby ta zbiórka odbija się szerokim echem. By poszła w Białystok, w Podlasie i w całą Polskę. Mam nadzieję, że ludzie, utożsamiając się z moimi zmaganiami, wpłacali pieniążki na zbiórkę Oli - mówił przed rozpoczęciem akcji Robert Ciulkin. - Do pokonania mam 45 880 schodów. Jest więc co robić.

Operacja Oli ma odbyć się 18 grudnia tego roku w Bostonie. Szpital wyraził zgodę na to, by rodzina wpłaciła całą wymaganą kwotę, około 3 mln zł, do tego dnia.