Podlaskie morsy w akcji. Przedświąteczna kąpiel w Supraśli. Klubowicze jak co tydzień spotkali się na plaży przy ul. Dwornej OPRAC.: red

Siedem stopni na plusie, szaro, buro, wilgotno. To nie jest najbardziej wymarzona pogoda do morsowania. Aura nie stanęła jednak na przeszkodzie miłośnikom zimowych kąpieli z Podlaskiego Klubu Morsów. Jak co tydzień w niedzielę o godz. 13 zanurzyli się w Supraśli z Wasilkowie.