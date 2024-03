Życzenia imieninowe dla Józefa. Najlepsze życzenia, wierszyki sms na imieniny. Krótkie, wesołe, zabawne życzenia

Życzenia imieninowe na Józefa

Wierszyki sms na imieniny Józefa. Krótkie, wesołe i zabawne

W tym pięknym dniu, szczególnie życzę Ci rzeczy dwóch: miłości, co w sens życie ubiera i szczęścia, by wygrać z losem w pokera.

Imieniny Józefa 19 marca. Złóż życzenia

***

Dzień imienin Twych się zbliża,

więc życzenia kreślę Ci,

by się wszystko Ci spełniło,

o czym marzysz, o czym śnisz.

Byś pogodne miała sny,

z głębi serca życzę Ci!

***

W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,

serce mi bije, serce pamięta.

Niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie.

Niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

***

W dniu Twoich imienin życzenia

zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwo

słodkich całusów

przesyła…

***

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

by radość kwitła jak róża – co roku,

by na Twej twarzy promyczek słońca

nigdy nie zniknął i trwał do końca,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

***

Bądź taka, jaka jesteś,

niech Cię lata nie zmieniają,

niech przyszłość przyniesie Ci

same niespodzianki.

O resztę się nie martw!

Byłaś, jesteś i bądź sobą!