Hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku. Miasto otrzymało pozwolenie na budowę obiektu przy ul. Ciołkowskiego. Potrzeba na niego milionów

Nareszcie możemy zacząć konkretną pracę, która z każdym dniem zbliżać nas będzie do szczęśliwego finału – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Finału, na który mieszkanki i mieszkańcy Białegostoku czekają już zdecydowanie za długo. A wszystko dzięki odblokowaniu inwestycji po zmianie władzy w Polsce.

Długa historia hali sportowej w Białymstoku

Dotychczas miasto poniosło koszt ok. 3,69 mln zł na m.in. opracowanie dokumentacji projektowej hali, uzyskanie decyzji środowiskowej, inwentaryzację zieleni. Przez lata jednak nic wokół inwestycji się nie działo. Miasto twierdziło, że jest blokowana z powodów politycznych. Toczył się spór o lokalizację stacji pomiarowej IMGW i jej ewentualne przeniesienie. Zmiana, która dokonała się we władzach instytutu po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska 13 grudnia przyczyniała się do przełamania impasu.

Nadal jednak nie wiadomo, skąd wziąć wszystkie pieniądza na inwestycję i ile będzie kosztowała.