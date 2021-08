Danuta Siedzikówna ps. "Inka" patronką odnowionego dworca PKP Białystok (zdjęcia)

- Zaczęliśmy od Dworca Centralnego w Warszawie, któremu nadaliśmy imię Stanisława Moniuszki. Następnie Dworzec Wschodni uzyskał imię Romana Dmowskiego, kolejny to Dworzec Główny w Krakowie, którego patronem jest Marszałek Józef Piłsudski. Dworzec w Katowicach otrzymał imię pierwszego marszałka sejmu śląskiego. Teraz patronkę otrzymał dworze w Białymstoku, a za dwa tygodnie do tej listy dołączy Biała Podlaska z dworcem imienia Sybiraków - wyliczał Krzysztof Mamiński i zapewnił, że dworców z patronami będzie więcej, a nadanie imienia Inki to uroczystość ważna dla Białegostoku, dla regionu i dla wszystkich tych, którym patriotyzm leży na sercu.