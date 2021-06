Choroszcz. Znowu losowano granty na fotowoltaikę dla mieszkańców. Tym razem z publicznością [zdjęcia]

Choroszczanie ubiegali się o granty na refundację zakupu i montażu fabrycznie nowych instalacji OZE sięgające 65 proc. wydatków kwalifikowanych – do 54 tys. zł brutto. Dla instalacji o mocy do 5 KWP - do 6 tys. zł brutto za 1 kWp, a powyżej 5 kWp – do 5,5 tys. zł brutto za 1 kWp.

