Choroszcz. Burmistrz wyjaśnia, jak to było z losowaniem grantów na fotowoltaikę, ale nie wszystko... [zdjęcia]

Burmistrz potwierdza to, co wszyscy uczestnicy konkursu i redakcja wiedzieli, czyli że dzięki podpisaniu 26 marca umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego jeszcze tego samego dnia gmina Choroszcz otworzyła nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Z kolei na ponad miesiąc wcześniej, poinformowała na swoich stronach internetowych mieszkańców o programie, by mogli poznać regulamin, zasady programu i przygotować się do konkursu.