Uzdolnieni uczniowie mogą liczyć na stypendia. Marszałek opowiedział w piątek o nowym projekcie wyrównującym szanse edukacyjne

Do uczniów trafi niemal 35 mln zł. Ponad 31 mln zł pochodzić będzie z funduszy europejskich, reszta zostanie pokryta z budżetu województwa. W pierwszym roku stypendium wyniesie 6 tys. zł.

Mam nadzieję, że to wsparcie to będzie dobra motywacja dla stypendystów do dalszego rozwoju - stwierdził Marek Malinowski. - Inwestowanie w edukację to tak naprawdę inwestycja w człowieka, najlepsza inwestycja. Mam nadzieję, że będziecie mówili o tym programie, zachęcajcie innych do aplikowania. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia.