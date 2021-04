Białystok. Za ponad 13,5 miliona złotych miasto sprzedało trzy kolejne działki na Krywanach. Kupiła je firma Danwood

19 lutego firma Paulina Łukjaniuk, właściciel marki Spod igły i nitki, kupiła działkę o powierzchni 1,3006 ha za 1 mln 970 tys. zł.

- Zamierzamy wybudować centrum logistyczne e-commerce z powierzchnią magazynową ok. 6 tys. metrów kwadratowych i przestrzenią biurową ok. 1100 m kwadratowych - ujawnił przedstawiciel firmy Sławomir Łukjaniuk. - Planujemy, że w ciągu dwóch latach, do kiedy zostanie oddany budynku do użytku, szacujemy, że zatrudnienie zwiększy się o ok. 80 proc. Obecnie wynosi 15 osób. Docelowo w tej lokalizacji może zostać zatrudnionych nawet 100 osób.