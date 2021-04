Lotnisko Białystok. Wzmożony ruch na Krywlanach. Na płycie ponad 20 maszyn (zdjęcia)

Wzmożony ruch na lotnisku Krywlany rozpoczął się we wtorek 21 kwietnia. To właśnie tego dnia przyleciały tam trzy śmigłowce szturmowe Mi-24. Od tamtej pory maszyny wykonują loty nad Białymstokiem i okolicą, co wzbudza wyraźne zainteresowanie mieszkańców. W środę Krywlany odwiedził na chwilę także helikopter medyczny W-3RL Sokół z 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Mińsku Mazowieckim.

Akcja szczepienia lisów

Także od środy na Krywlanach stacjonuje kilkanaście samolotów, które uczestniczą w akcji szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Z samolotów (w większości to cessny), zrzucane są przynęty, które mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm, grubości ok. 1,5 cm oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister. Jest to plastikowy pojemnik z płynną szczepionką.