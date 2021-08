Białystok. Uciekł z budynku prokuratury. Usłyszał wyrok za rozbój z nożem w ręku i ucieczkę (zdjęcia)

Proces zakończył się w środę. W ostatnim słowie oskarżony twierdził, że bardzo żałuje tego, co zrobił, że jest mu wstyd spojrzeć w oczy pokrzywdzonym, sądowi i rodzinie. Tłumaczył, że w chwili napadu był pod wpływem środków odurzających, od których jest uzależniony. Przyznał się w całości do winy, ale prosił sąd o łagodny wyrok.

- Poniosłem już o wiele większą karę, tracąc swoją kobietę, dziecko oraz swoją rodzinę. To wszystko przez narkotyki. Nie proszę, aby sąd uwierzył w to, co mówię, ale proszę, żeby sąd uwierzył we mnie jako człowieka i dał mi szansę - mówił Maciej D.