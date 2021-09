Białystok. Ruszyły konsultacje w sprawie strategii rozwoju Białegostoku do 2030 roku. Będzie wielkie spotkanie na stadionie

Jej wstępny zarys powstał także przy udziale mieszkańców, aby wspólnie odpowiedzieć jaki ma być Białystok – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski ogłaszając rozpoczęcie konsultacji nad dokumentem.

Dodał, że strategię opracowuje się raz na 10 lat.

- Poprzednia została wyczerpana, dlatego przystąpiliśmy do opracowywania nowej – tłumaczył prezydent.

Zobacz:Wasze logo, nasze miasto

Przypomnimy, że zgodnie z poprzednią strategią do 2020 r (plus), Białystok był widziany jako kluczowy ośrodek metropolitarny na wschodzie Unii Europejskiej, atrakcyjny i otwarty na współpracę, Miasto nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy generujące wysokiej jakości miejsca pracy, zapewniające warunki dla rozwoju mieszkańców, zaspokajania ich potrzeb i aspiracji, z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego.

Czy faktycznie stał się takim miastem? Na to zapewne każdy mieszkaniec powinien sam sobie odpowiedzieć na początku konsultacji społecznych nad wizją Białegostoku do 2030 roku. Potrwają one do 20 października. Mogą wziąć w nich nie tylko białostoczanie, firmy, stowarzyszenia, fundacje, ale też sąsiednie gminy należące do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Udział w nich można wziąć za pomocą ankiety papierowej, elektronicznej. Odbędą się też dwa spotkania: pierwsze w tradycyjnej formie 7 października o godz. 16 na stadionie miejskim i drugie sześć dni później o tej samej porze, ale w formule online, By wziąć w nich udział należy wcześniej się zarejestrować.