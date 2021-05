Białystok. Podlascy działacze Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli kampanię promującą Polski Ład w woj. podlaskim

Nowy program PiS został zaprezentowany w sobotę na konferencji w Warszawie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego Nawiązując do głównych założeń Polskiego Ładu Dariusz Piontkowski podkreślił, że bardzo duży nacisk położono na kontynuację programów społecznych, które stały się swoistą marką PiS.

Te działania muszą byc rozposane na kilka lat, bo nie da wszystkiego się zmienić w ciągu tygodnia czy miesiąca - tłumaczył wiceminister edukacji. - Część tych zmian będzie już jednak realizowana w najbliższym czasie. Należą do nich ustawy, które zmniejszą obciążenia podatkowe. Pozwolą, aby więcej zarabiali.

- Kontynuacja 500 plus, wsparcie rodzin wielodzietnych, zapewnienie opieki najmłodszym, ale też zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz służby zdrowia - wyliczał Dariusz Piontkowski.

Wspomniał nie tylko kontynuacji wielkich inwestycji w naszym województwie (Via Carpatia, Rail Baltica, Via Baltica), ale zabezpieczeniu pieniędzy na inwestycje prowadzone przez samorząd wojewódzki czy gminny i powiaty.

- Polski Ład to pomysł jak kontynuować dobrą zmianę rozpoczętą w 2015 roku - mówił szef podlaskich struktur PiS.

Czytaj też: Polski Nowy Ład. Co zmieni w ochronie zdrowia? Badania dla 40-latków, zapisy do lekarza przez internet i więcej pieniędzy dla lekarzy

Poseł Adam Andruszkiewicz dodał, że podstawowym założeniem programu jest zwiększenie zamożności Polaków.

- Bardzo ona wzrasta pod rządami Prawa i Sprawiedliwości -przypomniał sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Wystarczy spojrzeć na pensję minimalną, która od 1750 zł pod rządami Platformy Obywatelskiej wzrosła do prawie 3 tys. dzisiaj pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Do tego trzeba wspomnieć o wzrastających miesięcznych emeryturach seniorów. Widać to na przykładzie procentowym, ale też takich programów jak trzynasta emerytura. Tą ścieżką generalnie będzie podążał Polski Ład - zapewnił Adam Andruszkiewicz.