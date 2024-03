Białystok. PL2050 wypełnia parytety: na listach do rady miasta 7 kobiet na wysokich miejscach

Natomiast kandydatką Trzeciej Drogi do sejmiku wojewódzkiego jest Małgorzata Wenclik, której okręgiem wyborczym jest Białystok. - Na listach wyborczych Trzeciej Drogi obowiązują parytety, obowiązuje równość. Dlatego na wszystkich listach jest taka sama ilość kobiet, jak i mężczyzn co jest dobrą nowiną – mówiła Małgorzata Wenclik i przyznała, że do sejmiku wojewódzkiego kandydują cztery panie i pięciu mężczyzn.

- Policzyliśmy dokładnie i połowa kandydatów do Rady Miasta Białystok to kobiety. Na pierwszych miejscach mamy kobiety w dwóch okręgach, a tzw. dwójki, czyli kobiety, które znajdują się na drugich miejscach na listach, to kandydatki we wszystkich okręgach wyborczych – podkreśliła Dorota Sawicka, dwójka w okręgu 2.

Kandydatki do białostockiego i podlaskiego samorządu, oczywiście poza sprawami kobiet, chcą się zajmować również: usprawnieniem komunikacji publicznej, zielenią miejską i ogrodami społecznymi, problemami przedsiębiorców i wsparciem dla mikrofirm.