Białystok. Niebezpieczne skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego i Trawiastej. Dla rowerzystów i kierowców. Będzie zmiana oznakowania OPRAC.: wal

Skręcając w prawo z ul. Trawiastej w ul. Kazimierza Wielkiego kierowcy nie widzą osób jadących ścieżką. Bo zasłaniają ich ekrany akustyczne. Przez to bardzo często dochodzi tam, mimo zamontowanych luster, do niebezpiecznych sytuacji. Rowerzyści domagają się, by władze miasta rozwiązali ten problem.