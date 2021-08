Białystok. Na Bacieczkach powstanie lawendowy park kieszonkowy

Po pierwszej operacji wycięcia guza mózgu, wsparcie dla Bożeny Teleszewskiej okazała białostocka radna - Joanna Misiuk. Zaangażowała się w pomoc rodzinie i postanowiła sprawić radość dzielnej Oldze. Wkrótce na cześć dziewczynki powstanie lawendowy park kieszonkowy. Będzie się mieścić na działce przy skrzyżowaniu ul. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Hugo Kołłątaja na Bacieczkach.

- Lawendowy zakątek to inicjatywa nad którą czuwam od początku. Bardzo mi zależało, żeby to miejsce w Białymstoku powstało i to jak najszybciej. Pomysł zyskał poparcie radnych, prezydenta, a także mieszkańców. Zostanie sfinansowany z budżetu miasta. Liczę, że będziemy mogli wystartować z inwestycją w przyszłym roku - mówi Joanna Misiuk, radna Białegostoku. - Widzę jak Olga walczy z chorobą, jaka jest dzielna i potrafi radzić sobie z chorobą. Ten mały park to prezent, motywator do dalszej walki - tłumaczy Misiuk.