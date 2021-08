Nowotwór wrócił. Olga "Lawendowa Dziewczynka" potrzebuje pomocy (ZDJĘCIA)

- Kiedy myśleliśmy, że jest stabilnie okazało się, że guz znowu urósł. I to był powrót do piekła, do którego mieliśmy wiarę nigdy już nie wrócić - mówi Bożena Teleszewska, mama dziewczynki. - Po drugiej operacji nastąpiły potworne komplikacje i potrzebna była trzecia. Oli wszczepiono zastawkę w mózgu, przebywała w śpiączce farmakologicznej, a po wybudzeniu była w połowie sparaliżowana. Nie mogła mówić. Pocięta główka, grube szwy… - wspomina ze smutkiem.