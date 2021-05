Białystok. Interwencja policji na Dziesięcinach II zakończona pobiciem funkcjonariusza

- W środę (12.05) między godziną 16-18 na osiedlu Dziesięciny, przy ulicy Zagórnej 11 policja ganiała wokół bloku chłopaka chcąc go zatrzymać. Mężczyzna schował się przed Policją w jednym z ogródków bloku przy ul. Zagórnej 11. W pewnym momencie mężczyzna wyszedł z tego ogródka i od szczytu bloku wyszedł przed klatki tego bloku. Policjanci go zobaczyli i zaczęli do niego biec. Mieli coś w ręku: albo paralizator albo gaz. Gdy do niego podbiegli, krzyczeli: "Stój", chcieli go złapać za ręce, powalić na ziemię i zakuć w kajdanki. On się nie dał i doszło do bójki. Mężczyzna uderzył w twarz policjanta, który aż się zachwiał na nogach i spadła mu czapka. Mężczyzna chciał uderzyć drugiego policjanta w twarz, ale nie trafił, więc zaczął uciekać w kierunku bloku ul. Zagórnej 23 - tak relacjonował w swoim mailu przebieg zajścia nasz czytelnik, mieszkaniec osiedla Dziesięciny (dane do wiadomości redakcji).