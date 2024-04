Pościg w Białymstoku. Mężczyzna uciekał autem przed policją, a w samochodzie wiózł dwójkę małych dzieci. Zobacz policyjne nagranie opr. ska

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 29-latkowi, którego policjanci zatrzymali po pościgu. Mężczyzna zlekceważył wcześniej sygnały do zatrzymania i uciekał. Jak tłumaczył policjantom, zachował się tak, bo nigdy nie miał prawa jazdy. Co gorsza, w samochodzie podczas brawurowej jazdy, wiózł dwoje małych dzieci.