Białostoccy policjanci ewakuowali mieszkańców z zadymionego bloku. Zobacz nagranie

Białostocki dyżurny otrzymał zgłoszenie o zadymieniu na klatce w jednym z bloków przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Na miejsce jako pierwsi przyjechali policjanci z patrolówki. Zauważyli gęsty dym wydobywający się z klatki schodowej.

- Pomimo zagrożenia wbiegli do środka i zaczęli sprawdzać wszystkie mieszkania. Policjantom udało się dostać aż na drugie piętro. Dalsze wejście było niemożliwe bez masek tlenowych. Po ewakuowaniu mieszkańców i przeprowadzeniu ich w bezpieczne miejsce, funkcjonariusze pobiegli do kolejnej klatki. Tam warunki również były ciężkie, ograniczona widoczność i duszący dym. To nie powstrzymało policjantów, aby sprawdzać kolejne mieszkania. Wszystkie osoby bezpiecznie opuściły budynek - informuje Komenda Miejska Policji w Białymstoku.