Białystok. Hulajnogi jak zawalidrogi. Są wszędzie. Na chodnikach, na trawnikach a nawet na... dachach. Czy miasto dostrzega problem?

Hulajnogi wjechały na ulice Białegostoku z impetem. Stały się popularnym środkiem transportu, szczególnie wśród młodych osób. Ale to, co dla jednych jest usprawnieniem, dla innych stało się uciążliwością. Hulajnogi nie dość, że utrudniają życie pieszym na chodnikach, to jeszcze ich użytkownicy często sprawiają wrażenie, że nie zastanawiają się w ogóle czy odstawiają hulajnogę z sensem, czy zupełnie bez sensu.