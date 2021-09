Białystok. Będą utrudnienia w ruchu w związku z otwarciem Muzeum Pamięci Sybiru

W piątek na ulicach Mierosławskiego, Siedleckiego, Wąskiej i Fabrycznej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Z kolei na ulicy Węglowej zakaz obowiązuje od czwartku in potrwa do soboty. Na ulicy Fabrycznej, na odcinku od ulicy Mierosławskiego do Węglowej, zostanie ustawiony zakaz ruchu z wyłączeniem mieszkańców posesji.

Natomiast ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał na ul. Siedleckiego, na odcinku między skrzyżowaniem z ulicy Mierosławskiego do skrzyżowania z ulicą Węglową, a także na ulicy Węglowej, na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Siedleckiego do skrzyżowania z ul. Wąską.

Białystok. Utrudnienia drogowe w związku z otwarciem Muzeum Pamięci Sybiru

W piątek w godzinach 20-22 zostanie wyłączony z ruchu fragment ulicy Poleskiej i Towarowej ­– od skrzyżowania z ulicą. Jagienki do skrzyżowania z łącznicą ulicy Sienkiewicza po stronie ulicy Łąkowej.