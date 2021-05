Białystok. Apel do rządu o budowę S8 od Augustowa do Białegostoku. Będą zbierane podpisy. GDDKiA podpisała umowę na obwodnicę Suchowoli

Codziennie trasą z Augustowa do Białegostoku przejeżdżają tysiące samochodów, giną ludzie, zwierzęta. Hipokryzją jest twierdzenie, że utrzymanie obecnego status quo jest korzystniejsze dla natury niż w przypadku wybudowania drogi ekspresowej - mówił Tadeusz Truskolaski na konferencji prasowej [14.05.2021] na Rynku Kościuszki. - Skoro postawiono most nad Bosforem, to są takie rozwiązania techniczne, które pozwolą w jak najmniej szkodliwy sposób przejść Biebrzę w okolicach Sztabinem.

Czytaj też:Cała prawda o drogach ekspresowych na północ od Białegostoku. Bitwa o Via Carpatię, S8 i dlaczego powtórka z Rospudy będzie nieszczęściem

Prezydent Białegostoku zainicjował akcję zbierania podpisów pod apelem do rządu o wybudowanie S8 między letnia i administracyjna stolica woj. podlaskiego. Wspierali go poseł Krzysztof Truskolaski, Władysław Żero, prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia, Jan Borawski z Izby Przemysłowo-Handlowej oraz wójt Korycina Mirosław Lech. Wcześniej z podobnymi apelami występowali inni podlascy samorządowcy i politycy.