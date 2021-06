Białystok. 80. rocznica spalenia przez Niemców Wielkiej Synagogi. Niezwykły gest Jarosława Kaczyńskiego w 2016 roku

O czerwcowej rocznicy było głośno w 2016 roku, gdy przed pomnikiem upamiętniającym ofiary składał wieniec Jarosław Kaczyński. Szkoda, że nie zdecydował się wtedy uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach z władzami miasta. Ale być może dzięki jego wizycie świat mógł szerzej usłyszeć o dozorcy Józefie Bartoszce. Polaku, który narażając życie otworzył okienko w tylnej ścianie płonącej synagogi. Uratowało się dzięki temu 19 Żydów.

- Holocaust jako zaplanowana operacja, nie był wtedy jeszcze zatwierdzony, ale tę zbrodnię można traktować jako pierwszy krok tej monstrualnej, niebywałej, ludobójczej zbrodni. Dlatego musimy o tym fakcie pamiętać. Musimy także pamiętać, żeby właściwie adresować to wszystko co wiąże się z winą i odpowiedzialnością. To była wina narodu niemieckiego i państwa niemieckiego - mówił Jarosław Kaczyński.