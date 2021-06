Będzie nowy basen z funkcją aquaparku i strefą SPA w Białymstoku? Firma doradcza sprawdzi czy warto go wybudować i w jakiej formule

Zadanie budowy basenu o wymiarach olimpijskich zostało wprowadzone do budżetu przez radnych PiS w latach ubiegłych i obecnie w nim nie występuje. Radny PiS Henryk Dębowski uważa, że nowa pływalnia jest w naszym mieście potrzebna:

- Ja osobiście korzystam z basenów miejskich. Jeszcze przed pandemią były często kolejki do wejścia na pływalnię. Pokazuje to spore zainteresowanie. Trzeba to jednak dobrze przemyśleć, myślę, że lepszym rozwiązaniem byłby basen z aquaparkiem. Na przykład ze strefą spa. Wtedy na pewno znaleźliby się chętni do korzystania z takiej inwestycji. Jeżeli chodzi o opłacalność i fakt, żeby inwestycja nie pochłaniała pieniędzy z budżetu miasta, warto byłoby zainteresować się funduszami europejskimi i spróbować pozyskać na ten cel środki z Krajowego Planu Odbudowy. Pan prezydent jest przecież specjalistą od unijnych funduszy - komentuje Henryk Dębowski.