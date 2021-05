Pływalnie BOSiR dostępne dla wszystkich od 28 maja 2021 (zdjęcia)

Już nie tylko dla dzieci i młodzieży na zajęcia zorganizowane czy członków kadry narodowej polskich związków sportowych, ale dla wszystkich amatorów pływania bez ograniczeń wiekowych - mówi Anna Kopeć-Tyszkiewicz, inspektor ds. promocji Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Od piątku pływalnie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji są dostępne także dla osób dorosłych. Wszystkie obiekty są gotowe na przyjęcie amatorów pływania, sportu i rekreacji w wodzie oraz wypoczynku w strefach SPA.

Rząd postanowił jednak, by obiekty pływackie działały tylko przy 50-procentowym obłożeniu. To oznacza, że na Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej 1a – najpojemniejszej pływalni BOSiR – jednorazowo może przebywać do 75 osób. Zaś na Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4 – do 52 osób.

Od początku maja 2021 r. Pływalnia Rodzinna, Pływalnia Sportowa i Pływalnia Kameralna są czynne głównie na zajęcia zorganizowane dla dzieci i młodzieży, czyli m.in. na nauki pływania. Teraz, od 28 maja takie zajęcia będą organizowane także dla dorosłych. Zajęcia zostaną wznowione zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.