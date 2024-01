Barometr zawodów. W siedmiu branżach w regionie brakuje pracowników. Jedne zawody są poszukiwane, inne nie

Dane Barometru zawodów niezmienne od lat

Autorzy badania zauważyli też, że utrwala się lista profesji, w których braki są trudne do zaspokojenia od lat. Dotyczy to lekarzy, pielęgniarek i położnych, kierowców ciężarówek i ciągników siodłowych, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, spawaczy, oraz w grupie nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.