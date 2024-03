Bardzo osobista wystawa w Galerii BWK. To zaledwie kilka zdjęć, ale mają duży ładunek emocjonalny. Zobaczcie jak było na wernisażu

Na wystawie będzie można zobaczyć jedynie niewielki wycinek tej opowieści. Jednak i tenże wycinek jest bardzo osobisty, wzruszający i poruszający. Fotografie artystki zmuszają do tego, by choć na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na życie, również swoje, z innej, wyjątkowej perspektywy.

Jaki jest idealny dziadek? Taki jak mój tata - stwierdziła Alina Gabrel-Kamińska, autorka wystawy. - Podążający za dziećmi, pokazujący im świat przyrody, śpiewający, bawiący się z nimi, pokazujący jak się wbija gwoździe w deskę, jak się buduje domek na drzewie, jak odróżnić pomidora do ogórka patrząc na same kwiaty, jak jeszcze nie ma owoców. Pokazujący różne zwierzęta. Cierpliwy.

Alina Gabrel-Kamińska to fotografka specjalizująca się w dokumencie i reportażu. Jej zdjęcia w ogromnej mierze są czarno-białe. Fotografią zajmuje się od ponad 20 lat. Jej pasją jest fotografowanie narodzin, projekty związane z rodziną, nie tylko jej własną. Dodatkowo, fotografuje teatr i koncerty. Jest twórczynią strony internetowej "Bez Słów", co doskonale odzwierciedla jej miłość do obrazu. Lubi też szyć i majsterkować.